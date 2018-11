Feine Sahne Fischfilet live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Redferns, Joerg Koch. All rights reserved.

Läuft bei ihnen: 100.000 Karten konnten Feine Sahne Fischfilet für die Konzerte ihrer beiden Tourneen im Winter und Frühjahr 2018 unter die Menschen bringen. Im Herbst spielten sie sogar vor 90.000 Zuschauern auf Einladung der Toten Hosen bei deren Tourfinale in Düsseldorf. Und dann waren da ja auch noch die Schlagzeilen um den abgesagten Bauhaus- und den dann in Eigenregie präsentierten Brauhaus-Auftritt in Dessau.

Nach den Erfolgen der diesjährigen Tournee kündigen Feine Sahne Fischfilet für den Sommer 2019 zwei große Open-Air-Gigs in Dresden und Berlin an. Der Vorverkauf startet am 28.11.18. Fans sollten schnell sein, denn alle Konzerte der letzten Tournee waren ausverkauft. Auch für den derzeit laufenden zweiten Tourneeteil gibt es keine Karten mehr.

Feine Sahne Fischfilet werden wohl auch bei den Konzerten in Berlin und Dresden die Songs ihrer Anfang des Jahres veröffentlichten Platte „Sturm & Dreck“ präsentieren.

Feine Sahne Fischfilet – ES GEHT LOS HEUTE NACHT! Open Air 2019

06.07.2019 – Dresden, Filmnächte am Elbufer

20.07.2019 – Berlin, Zitadelle Spandau

Feine Sahne Fischfilet live 2019: Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 28.11. um 10 Uhr. Tickets sind erhältlich auf www.eventim.de und auf www.tixforgigs.com sowie an jeder Vorverkaufsstelle.