Feine Sahne Fischfilet: Neue Single „Wenn’s morgen vorbei ist“

Am Freitag (5. Mai) haben Feine Sahne Fischfilet ihre Single „Wenn’s morgen vorbei ist“ herausgebracht. Es ist bereits die dritte Auskopplung zur neuen Platte „Alles glänzt“, die am kommenden Freitag (12. Mai) erscheinen wird. Ein Musikvideo zum Song, in dem die fünf Punker aus Mecklenburg-Vorpommern als Feuerwehrmänner zu sehen sind, gibt’s auf YouTube.

Außerdem gehen Feine Sahne Fischfilet 2023 auf ihre Open-Air-Tour mit dem Titel „Komm mit aufs Boot“.

FEINE SAHNE FISCHFILET – „KOMM MIT AUFS BOOT“ OPEN AIRS 2023



13.05.2023 Alt Tellin, Schloss Broock (Ausverkauft)

17.05.2023 Cottbus, Gladhouse (Ausverkauft)

18.05.2023 Bischofswerda, Eastclub (Ausverkauft)

19.05.2023 AT-Wien, Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air



FEINE SAHNE FISCHFILET

FESTIVALTERMINE 2023