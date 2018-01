First Aid Kit: Neues Album „Ruins“ im Stream hören

Die beiden Schweden-Schwestern Klara und Johanna Söderberg bilden seit 2007 das Folk-Duo First Aid Kit. Mit dem Fleet-Foxes-Cover „Tiger Mountain Peasant Song“ wurden die Musikerinnen 2008 schlagartig bekannt, als sie es auf YouTube einstellten. Der Lohn war ein Plattenvertrag.

Weiterlesen ROLLING STONE präsentiert: Franz Ferdinand auf Tour 2018 Am 09. Februar erscheint mit „Always Ascending“ eine neue Platte von Franz Ferdinand. Die schottische Band wird die neuen Songs auch auf vier Konzerten in Deutschland vorstellen. Auf ihre Debüt-EP „Drunken Trees“ aus dem Jahr 2008 folgten die LPs „The Big, Black & The Blue“, „The Lion’s Roar“ und 2014 mit „Stay Gold“. Nach fast drei Jahren Pause gibt es nun das Comeback der Geschwister. Am 19. Januar veröffentlichen sie mit „Ruins“ ihr inzwischen viertes Album. Mit dabei sind hochkarätige Gäste von R.E.M., Midlake und Wilco. Hier geht es zur RS-Rezension!

„Ruins“ von First Aid Kit im Stream hören

Im März 2018 sind First Aid Kit für zwei Termine zu Gast in Deutschland sein – präsentiert von ROLLING STONE.

First Aid Kit live 2018