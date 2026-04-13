FKA Twigs beendet atemberaubende Coachella-Performance mit Tränen in den Augen

FKA Twigs definiert „Eusexua“ – den Titel ihres dritten Albums und dessen Schwesteralbum „Eusexua Afterglow“ – als „das Gefühl, so euphorisch zu sein, dass man die menschliche Form transzendiert.“ Am Sonntagabend erweckte sie dieses Gefühl auf Coahellas Mojave Stage zum Leben.

Twigs trieb sich während des 75-minütigen Sets an ihre Grenzen: Sie warf ihren Körper in ihre charakteristischen Pole-Dances, drehte sich bei „Love Crimes“ auf einem anderen Tänzer im Kreis, schwang ein Schwert und performte, als würden Musik und Emotion versuchen, sich aus ihr herauszukämpfen. Gegen Ende des Sets, als sie in eine intensive Darbietung von „Cellophane“ eintauchte, brachen die Gefühle durch. Twigs stand beim Song praktisch kurz vor dem Weinen, während sie über die Menge blickte, die wie gebannt an ihr hing.

Es war ein besonders eindrucksvoller und bewegender Moment einer Performance, die auch eine feierliche Hommage an die Ballroom-Kultur der Westküste enthielt. Honey Balenciaga und Makayla Basquiat traten während eines Tanzinterludes auf, das Schauspieler und Ballroom-Performer Dashaun Wesley ankündigte – mit den Worten: „Lets get ready to vogue in this motherfucker.“ Am Ende fühlte sich die Mojave Stage weniger wie eine Bühne in der Wüste an als wie eine Ausstellung für Performance-Kunst.

Abschluss der US-Tour

Coachella markiert offiziell das Ende von Twigs‘ US-Tourtermine. Die Body-High-Tour, zu der zuletzt ein umjubeltes Debüt im Madison Square Garden gehörte, ist die jüngste in einer Reihe von Erfolgen der Musikerin. Anfang des Jahres nahm sie ihren ersten Grammy Award mit nach Hause – in der Kategorie Best Electronic/Dance Album für „Eusexua“. Die Setlist des heutigen Abends spiegelte die ihrer Tour weitgehend wider, steigerte das Ganze aber auf physischer Ebene noch einmal deutlich.

„Auf Tour in den letzten Wochen habe ich ins Publikum geschaut und dort keine Fans gesehen oder Menschen, die einfach ein bisschen meine Musik mögen“, sagte Twigs beim Coachella. „Was ich gesehen habe, ist eine Gemeinschaft. Ich schaue heute Abend in die Menge und sehe dasselbe. Ich glaube, wir sind alle heute Nacht hier, weil wir wachsen wollen, weil wir an uns glauben, weil wir künstlerisch sind, weil wir uns ausdrücken wollen, weil wir gegen alle Widerstände hier sind.“

Sie fuhr fort: „Wir sind aufgeschlossene, wunderschön fühlende Menschen – und so wie die Welt heute ist, brauchen wir das. Nehmt euch kurz die Zeit, die Person neben euch zu begrüßen, denn die Tatsache, dass wir alle hier sind, bedeutet, dass wir etwas Wunderschönes gemeinsam haben.“

Was Eusexua bedeutet

Die Performance verkörperte alles, was Twigs mit „Eusexua“ verbindet. „Wenn ich an ‚Eusexua‘ denke, geht es darum, sich selbst und andere zu akzeptieren. Es geht um Toleranz, um Präsenz und darum zu erkennen, dass wir so viel mehr sind als unsere Hüllen“, sagte sie ROLLING STONE im vergangenen Jahr. „Wir sind diese wunderschönen Lichter. Ich rede immer von dem Licht in meiner Brust. Ich bin nicht FKA Twigs. Ich bin nicht mal Tahliah. Ich bin ein winziges Licht in meiner Brust, das voller endloser Liebe und Möglichkeiten ist.“