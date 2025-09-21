Fleetwood Mac: Auftritt bei J.K. Rowlings Geburtstagsparty?

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Während sich viele Fans eine Wiedervereinigung von Fleetwood Mac wünschen, wird diese definitiv nicht auf der Geburtstagsfeier von J.K. Rowling stattfinden. Nachdem am Wochenende Gerüchte kursierten, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie und Mick Fleetwood würden im November bei der „Harry Potter“-Autorin auftreten, stellte ROLLING STONE klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Abgesehen davon, dass Rowling am 31. Juli, nicht im November ihren Ehrentag feiert.

Keine Hoffnung auf Reunion nach Christine McVies Tod

„Eine Reunion? Das ist kategorisch falsch“, erklärte ein Sprecher von Fleetwood Mac gegenüber dem Magazin. „Das ist nicht im Ansatz zutreffend.“

Fleetwood Mac standen zuletzt am 19. November 2019 bei einem Benefizkonzert im Oracle Park in San Francisco gemeinsam auf der Bühne. Nach dem Tod von Sängerin und Keyboarderin Christine McVie im Jahr 2022 machte Stevie Nicks deutlich, dass eine Wiedervereinigung ausgeschlossen sei. „Es gibt kein Fleetwood Mac mehr, weil mit Christines Tod auch Fleetwood Mac gestorben ist“, sagte Nicks 2024 im ROLLING STONE. „Wir können sie nicht ersetzen.“

Die Band wurde 1967 gegründet und trat in wechselnden Formationen bis zu McVies Tod auf. Als McVie 1998 ausstieg, machten Nicks, Fleetwood, John McVie und Buckingham als Quartett weiter. 2014 kehrte McVie zurück, doch die Spannungen zwischen Nicks und Buckingham führten 2018 zu dessen Rauswurf. Danach tourte die Band mit Mike Campbell und Neil Finn.

Dokumentation statt Bühnen-Comeback

Zwar versöhnte sich Fleetwood 2021 mit Buckingham und äußerte Hoffnungen auf dessen Rückkehr, doch Nicks schloss dies kategorisch aus. Immerhin veröffentlichten Nicks und Buckingham jüngst eine Neuauflage ihres 1973er Albums „Buckingham Nicks“.

Das nächste große Projekt von Fleetwood Mac wird stattdessen eine Dokumentation sein, die im Auftrag von Apple entsteht. Regisseur Frank Marshall wird dafür neue Interviews mit den vier verbliebenen Mitgliedern führen, unveröffentlichte Aufnahmen zeigen sowie auch Archivmaterial mit Christine McVie einbinden. Ein Titel oder Veröffentlichungsdatum stehen noch nicht fest.