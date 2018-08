Am offenen Sarg: Fans nehmen Abschied von Aretha Franklin

Aretha Franklin wird derzeit im Charles H. Wright-Museum für Afroamerikanische Geschichte in Detroit aufgebahrt. Ihre Fans wollten der „Queen of Soul“ noch einmal die letzte Ehre erweisen. Lange standen sie dafür Schlange. Franklins goldener Sarg wurde von Trägern mit weißen Handschuhen in das Museum gebracht.

Laut lokaler Medien kampierten hunderte Fans bereits nachts vor dem Museum. Am Donnerstag wird der Sarg in die Baptistenkirche gebracht werden, deren Pfarrer Aretha Franklins Vater vor vielen Jahren gewesen ist. Außerdem wird in Detroit ein Gratiskonzert zu Franklins Ehren stattfinden.

Viele Fans trugen T-Shirts und Schilder, mit denen sie ihre Wertschätzung für ihren Star zum Ausdruck brachten.

Zur Beisetzung auf dem Woodlawn-Friedhof am Freitag, auf dem bereits Franklins Vater, drei ihrer Geschwister und ein Neffe begraben liegen, werden prominente Gäste erwartet. Der frühere US-Präsident Bill Clinton soll ebenso erscheinen wie der Bürgerrechtler Jesse Jackson und natürlich Stevie Wonder, der für seine enge Freundin singen wird. Weitere Teilnehmer sind Chaka Khan, Yolanda Adams, Faith Hill und Jennifer Hudson. Im Fokus der Zeremonie soll der Gospel stehen, zu dem Franklin immer eine starke Verbindung pflegte.