Freiwillige Filmkontrolle hat gewählt: die besten Filme und Serien des Jahres

Podcast: Sassan Niasseri und Arne Willander blicken auf die Filme und Serien zurück, die sie in diesem Jahr am meisten bewegt haben.

Das Kino- und Serienjahr neigt sich dem Ende zu, und die FFK-Experten Niasseri und Willander widmen sich ihren ganz persönlichen Highlights: darunter „The Kominsky Method“, „The Mandalorian“, „Game of Thrones“ und „Yesterday“. FFK: Der Jahresrückblick 2019 Weiterhören: „The Irishman“: Nicht so geil, wie alle sagen, oder? Once Upon a Time in Hollywood“ und „Apocalypse Now – Final Cut“ Die gruseligsten Filme ever, ever, ever „Der Pate 2“ „El Camino“: Breaking Bad in Boring „Mindhunter“ und „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ „Der Dunkle Kristall – Ära des Widerstands“: Wer versteht den Puppenklamauk? Rambo 5: Doch, der lohnt sich! „Tschernobyl“ und „The Spy“ Joker –…