Früherer Can-Sänger Damo Suzuki gestorben

Damo Suzuki ist tot. Der japanische Musiker, der einige Jahre bei der innovativen deutschen Band Can sang und Musikgeschichte schrieb, starb am 9. Februar 2024 im Alter von 74 Jahren. Die Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt. Suzuki war in seinen Dreißigern an Dickdarmkrebs erkrankt, 2014 kehrte der Krebs zurück.

„Mit großer Trauer müssen wir das Ableben unseres wunderbaren Freundes Damo Suzuki am gestrigen Freitag, den 9. Februar 2024, bekannt geben. Seine grenzenlose kreative Energie hat so viele Menschen auf der ganzen Welt berührt, nicht nur mit Can, sondern auch mit seiner alle Kontinente umspannenden Network Tour“, schreibt die Band Can auf ihren offiziellen Social-Media-Accounts. „Damos freundliche Seele und sein freches Lächeln werden uns für immer fehlen. Er wird sich Michael, Jaki und Holger für einen fantastischen Jam anschließen! Viele liebe Grüße an seine Familie und Kinder“, heißt es in der Stellungnahme außerdem. Details zu seiner Beerdigung werde man später veröffentlichen.

Von der Straßenmusik zu Can

Dass Damo Suzuki in den späten 1960er-Jahren bei Can landete, ist einem Zufall zu verdanken. Die Bandmitglieder Holger Czukay und Jaki Liebezeit hatten Suzuki gesehen, als er Straßenmusik in München machte. Suzuki wurde Teil der Band, spielte am selben Tag ein gemeinsames Konzert mit der Gruppe. Gleich die erste volle Zusammenarbeit im Studio – das 1971 erschienene Doppelalbum „Tago Mago“ – wurde ein Klassiker. Suzuki war auch auf der 1970 veröffentlichten Can-Compilation „Soundtracks“ zu hören. 1973 verließ er die Band und wandte sich der Religion, genauer gesagt den Zeugen Jehovas, zu. Eine Dekade lang machte er keine Musik – kehrte dann aber doch wieder zurück und spielte in diversen Formationen sowie mit seiner Damo Suzuki Band. Nachzulesen ist seine Geschichte unter anderem in seiner Autobiografie „I Am Damo Suzuki“ (erschienen 2019).

Kollegen trauern um Suzuki

The Mars-Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala zollt dem Musiker Tribut. „Mein aufrichtiges Beileid. Damo war unantastbar. Gott segne seine Familie. Möge er unsere Seelen für immer mit seinen endlosen Beiträgen zur Musik erfüllen. Möge der Regen von Mutter Himmel auf alle fallen, die von ihm beeinflusst wurden. Damo ist für immer“, schrieb er unter das Posting von Can.

Auch Billy Idol trauert. „RIP #DamoSuzuki Ich war ein großer Fan von Can… Damo war der Leadsänger und ich sah die Tago Mago Tour in ’74 großartige Band großartiger Sänger“, schrieb Idol auf X (ehemals Twitter).

Schauspieler Elijah Wood, bekannt aus „Der Herr der Ringe“, schreibt: „Eine Legende und eine kinetische Naturgewalt. Ruhe in Frieden, Damo Suzuki. Blast Can’s Halleluhwah heute!“