„Game of Thrones“: Darsteller verrät, wann die 8. Staffel startet

Es gab schon zahlreiche Gerüchte darüber, dass die von vielen Fans sehnlichst erwartete achte und damit finale Staffel der Mega-Erfolgsserie „Game of Thrones“ länger auf sich warten lassen könnte als das eine Jahr, welches üblicherweise zwischen der Ausstrahlung zweier Staffeln der Serie lag. Nun haben diese Befürchtungen sich bestätigt, wenn man aktuellen Äußerungen Liam Cunninghams, Darsteller des „Zwiebelritters“ Davos Seaworth, Glauben schenkt.

Lange Dreharbeiten

In einem Interview untermauerte der Schauspieler nämlich offenbar das, was „Game of Thrones"-Fans gar nicht freuen wird: Die Dreharbeiten zum Serienfinale werden wohl von Ende Oktober bis zum kompletten Sommer nächsten Jahres in Anspruch nehmen, weshalb eine Ausstrahlung folglich erst 2019 möglich wäre. Gut Ding will Weile haben! Immerhin bekräftigte Cunningham auch die Gerüchte, dass jede Episode auf Spielfilmlänge ausgedehnt werden soll.

Ein ganzer Sommer

„Wir filmen bis zum Ende des Sommers. Für alle anderen Staffeln hatten wir immer sechs Monate Drehzeit für zehn Episoden, diesmal ist die gleiche Zeit für nur sechs Folgen angesetzt. Wenn man mal darüber nachdenkt, muss das also folgerichtig bedeuten, dass die einzelnen Episoden dafür länger sind.“

