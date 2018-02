Seit Wochen laufen bereits die Dreharbeiten für die finale Staffel von „Game Of Thrones“. Gedreht wird u.a. auch in der verschlafenen Provinz Moneyglass in Nordirland, wo das Set für Winterfell steht. Wie auch schon in den letzten Jahren gruppieren sich um das kleine Städtchen zahlreiche Fans der HBO-Serie um neue Details zu erhaschen. Und davon gab es nun tatsächlich einige zu sehen!

Weiterlesen Peter Dinklage: „Game Of Thrones“ wird herzzerreissend enden Auch Peter Dinklage darf noch nichts über die finale „Game Of Thrones“-Staffel verraten. Nur, dass sie ganz ganz traurig werden soll. Achtung, wenn Sie zu den zartfühlenden Personen gehören, die in Ohnmacht fallen, falls sie Handlungsdetails ihrer Lieblingsserie erfahren, dann sollten Sie jetzt nicht weiterlesen oder stattdessen unsere Liste der 65 schönsten Hochzeitslieder konsultieren.

Ein Facebook-Video zeigt, wie im Grunde das gesamte Set – also wie Winterfell abgefackelt wird. Ist die Heimat der Starks damit dem Untergang geweiht? Oder handelt es sich um einen Albtraum, der in dieser drastischen Form inszeniert wird? Möglicherweise erreicht die Weiße Armee (nun im Besitz eines Drachens von Daenerys – aufmerksame Zuschauer der siebten Season können sich erinnern) Winterfell und macht es dem Erdboden gleich.

Fans wiesen allerdings auf Reddit bereits daraufhin, dass es sich dann um blaues Feuer handeln müsste. Auch dafür gibt es eine naheliegende Erklärung: Blaues Feuer gibt es zwar bei „Game Of Thrones“, es wird aber erst nachträglich am Computer erzeugt…