Obwohl FC Schalke 04 mit einem zehnten Platz in der Zweiten Bundesliga sich in dieser Saison nicht gerade selbst übertreffen konnte, sind die Vereinsmitglieder positiv gestimmt. Das liegt aber nicht unbedingt an der guten Leistung ihrer Fußballer, sondern mehr an der Beliebtheit der Veltins-Arena, die im Sommer für zahlreiche große Konzerte genutzt wird. Von AC/DC bis Taylor Swift rückt Gelsenkirchen in den Mittelpunkt der Live-Musik-Szene. „Wir freuen uns sehr auf die Konzerte und sind gespannt, von woher die Fans zu uns reisen werden“, sagt Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in einem Werbeartikel auf „schalke04.de“.

AC/DC, Taylor Swift und Rammstein in Gelsenkirchen

Den Konzert-Sommer in Gelsenkirchen läuten AC/DC mit zwei Konzerten am Freitag (17. Mai) und Dienstag (21. Mai) ein. Damit startet die Band auch ihre „Power Up“-Europatour, die 24 Shows zwischen Mai und August umfassen wird. Danach geht es im Juni erstmal sportlich mit der Europameisterschaft weiter, bei welcher die Arena vier Spiele beherbergen wird.

Anschließend darf die Stadt in Nordrhein-Westfalen Taylor Swift im Rahmen ihrer „Eras“-Tour bei sich begrüßen. Der Weltstar kommt für drei Gigs in die Veltins-Arena und steht dort am 17., 18., und 19. Juli auf der Bühne. In keiner anderen deutschen Stadt spielt die Musikerin mehr Konzerte, darauf wird gern verwiesen – in Hamburg und München schaut sie nur für je zwei Shows vorbei. Tillmann freut sich auf die amerikanische Sängerin: „Taylor Swift bewegt Massen. Sie ist seit über zehn Jahren eine der prägenden Künstlerinnen dieser Jahre. Es ist etwas ganz Besonderes, dass Gelsenkirchen ein Teil dieses riesigen Hypes sein darf.“

Mehr zum Thema Taylor Swift: Setlist, Fotos und Videos vom Tourauftakt

Neuer Besucher:innen-Rekord 2024?

Nur wenige Tage später geht es schon mit Rammstein weiter, die ihre Bühnen-Show fünf Mal (26., 27., 29., 30. und 31. Juli) in der Veltins-Arena präsentierten werden. Direkt im Anschluss gibt es dann auch wieder Fußball – die Spiele der zweiten Liga werden am 02. August fortgesetzt. Zwei weitere Musik-Events stehen dann noch im Herbst an: Am 06. September findet zum zweiten Mal das Kpop Bang statt, ein Festival rund um die koreanischsprachige Popmusik. Einen Tag später bietet dann die Flashback-Megashow Besucher:innen den ganzen Tag lang Live-Acts wie Taio Cruz, Gigi D’Agostino, Blümchen und Cascada.

Mit einer Zahl von durchschnittlich mehr als 61.000 Zuschauer:innen haben die Schalke-Fans einen neuen Rekord für die zweite Liga aufgestellt. Insgesamt waren im vergangenen Jahr fast zwei Millionen Fans in Gelsenkirchens Arena zu Besuch. Mit Blick auf die zahlreichen musikalischen Events, bei denen pro Show bis zu 70.000 Besucher:innen erwartet werden, dürfte die Zahl in 2024 allerdings deutlich übertroffen werden.