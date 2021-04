Genesis: Reunion-Tour soll noch 2021 in den USA stattfinden

Foto: AFP/Getty Images, STAN HONDA. All rights reserved.

Gute Neuigkeiten für Genesis-Fans: Mike Rutherford hat in einem Podcast-Interview den Moderatoren Gary Kemp und Guy Pratt erzählt, dass eine Tour in Nordamerika stattfinden könnte.

Er bezweifelt, dass die geplanten UK- und Irland-Termine im Herbst 2021 absolviert werden, aber dass die Band am Ende dieses Jahres einige Termine in Nordamerika spielen würde, sei vorstellbar.

Rutherford: „Genesis-Tourstart noch 2021“

„Amerikanische Shows könnten im November an der Ostküste stattfinden“, erzählt der Gitarrist. „Die sind zuversichtlich, die wollen es tun.“

Genesis kündigten die Reunion-Tour mit dem Namen „The Last Domino?“ mit Rutherford, Sänger Phil Collins und Keyboarder Tony Banks im März 2020 an. Das war, bevor die groß angelegte Tournee durch die Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wurde. Die Konzerte in Großbritannien und Irland sollten ursprünglich schon zwischen November und Dezember 2020 stattfinden. Aber wie viele andere Bands auch, musste das Trio die Termine zunächst auf dieses Frühjahr und dann auf September und Oktober dieses Jahres verschieben.

Es wären die ersten Live-Shows von Genesis seit 2007. Damals kehrte Collins nach 15 Jahren in die Band zurück, wenngleich es nicht ins Studio ging.

Genesis: Live im Bataclan, 1973

Bei den anstehenden Tourdaten von Genesis nicht dabei: Sänger und Mitbegründer Peter Gabriel, der die Gruppe von 1967 bis 1975 leitete, und Gitarrist Steve Hackett, der von 1971-77 in der Band spielte. Fans der 70er-Jahre-Besetzung können die alten Zeiten mit einer 4K-Restauration des Konzerts am 10. Januar 1973 im Bataclan in Paris wieder aufleben lassen: Letzte Woche wurde vom Genesis-Museum ein Video davon auf YouTube hochgeladen.

Die letzte größere Veröffentlichung der Briten war „Three Sides Live“ im Jahr 2014, ein Konzertfilm, der 1982 als Videokassette erschien und mit einigen Bonus-Zugaben aufgebügelt wurde.