Gewinnen: Geige + Deluxe Edition „Across The Stars“ von John Williams und Anne-Sophie Mutter

Filmkomponist John Williams und Geigerin Anne-Sophie Mutter haben für ihr gemeinsames Album „Across The Stars“ viele seiner bekanntesten Filmthemen neu aufgenommen.

Die Musik hierfür hat der Komponist transkribiert und für Geige arrangiert, sodass neue klassische Kompositionen entstanden sind. „Hedwig’s Theme“ aus Harry Potter trifft nun auf einen Hauch von Paganini.

„Across The Stars“ auf Amazon.de kaufen

Aufgenommen mit The Recording Arts Orchestra of Los Angeles in der Sony Scoring Stage mit Anne-Sophie Mutter als Solistin und John Williams als Dirigent enthält das Album neu bearbeitete Stücke aus „Star Wars“, „Die Geisha“, „Dracula“, „Sabrina“, „Die Abenteuer von Tim und Struppi“ sowie das Thema aus „Schindlers Liste“.

Mutter und Williams lernten sich vor fast zehn Jahren durch ihren gemeinsamen Freund André Previn kennen. Daraufhin komponierte Williams ein erstes Stück für die Geigerin, dem auf ihren speziellen Wunsch als großer „Star Wars“-Fan Neu-Arrangements seiner berühmtesten Filmklassiker für Violine und Orchester folgten. Es gibt auch eine Deluxe Edition mit fünf unveröffentlichten Tracks sowie einem Interview von Anne-Sophie Mutter und John Williams auf DVD.

ROLLING STONE verlost diese Deluxe Edition von „Across The Stars“ gemeinsam mit einer Geige (Fastoso Spezial) von Just Music. Die Violine Fastoso Spezial ist für diejenigen, die ein Instrument mit Charakter und Durchsetzungskraft suchen. Sie ist gleichermaßen für Profis und fortgeschrittene Schüler geeignet und wird exklusiv für Just Music in einer deutschen Meisterwerkstatt hergestellt. Das künstlich gealterte Lackbild unterstützt durch seinen dünnen Auftrag die Entfaltung des Klangpotenzials. Daraus resultiert ein kräftiger, transparenter und strahlender Klang. Für solistisches Spiel ist es also hervorragend geeignet. Ein Instrumentenbauer fertigt individuell Stimme und Steg an. Zusätzlich wird sie mit Pirastro Evah Pirazzi Saiten ausgestattet. Mehr Infos gibt es HIER.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt der Film, für den John Williams mit seinem Score einen Oscar gewann? Einsendeschluss ist der 15. Dezember.