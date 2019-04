Gewinne: Mike + The Mechanics „Out Of The Blue“ – Tour im April

„Out Of The Blue“ ist das neunte Studioalbum von Mike + The Mechanics und beschreibt die Entwicklung einiger ihrer beliebtesten Hits während der 35-jährigen Bandkarriere. Ebenfalls enthalten sind die bisher unveröffentlichte Songs „One Way“, „What Would You Do“ und die gleichnamige Single „Out Of The Blue“.

„Out Of The Blue“ wird am Freitag, den 5. April veröffentlicht. Die Deluxe-Version enthält außerdem neu aufgenommene Akustik-Versionen von „Don’t Know What Came Over Me“, „The Best Is Yet To Come“, „The Living Years“, „Beggar On A Beach Of Gold“, „Another Cup Of Coffee“ und „Over My Shoulder“.

„Out of the Blue“ von Mike + The Mechanics hier bestellen

Mike + The Mechanics auf „Looking Back Over My Shoulder“-Tour:

11.04.2019, Dresden – Konzertsaal / Kulturpalast

12.04.2019, Berlin – Admiralspalast

13.04.2019, Düsseldorf – Tonhalle

15.04.2019, Stuttgart – Liederhalle Hegelsaal

17.04.2019, München – Muffathalle

18.04.2019, Halle – Georg-Friedrich-Händel Halle

22.04.2019, Hamburg – Laeiszhalle

Wir verlosen dreimal die Deluxe-Version auf CD. Einfach Formular ausfüllen, „Mike“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 23. April 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kooperation