Gewinnen: 10 Mal 2 Karten für eine exklusive Kinovorstellung von „Guns N‘ Roses Live In New York“ in Berlin

Axl Rose mit Guns N' Roses, 1991 live in New York

Guns N’Roses veröffentlichen am Freitag, den 11.11. eine Neuauflage ihres dritten und vierten Albums als „Use Your Illusion I+II“. Das Boxset enthält neben vielen Live-Aufnahmen auch einen kompletten Mitschnitt des Konzerts im New Yorker Ritz Theatre am 16. Mai 1991. Zum Release wird der Konzertfilm „Guns N‘ Roses Live In New York“ weltweit in ausgewählten Kinos gezeigt.

Die deutsche Vorstellung des Konzertfilms findet am Donnerstag, den 10. November im Cinestar CUBIX in Berlin statt. Gezeigt wird außerdem weiteres Bonusmaterial zu „Use your Illusion I+II“. ROLLING STONE verlost dazu 10 Mal 2 Kinotickets.

„Use Your Illusion I” und „Use Your Illusion II“ erschienen 1991 am gleichen Tag. Die Neuauflage gibt es in verschiedenen Konfigurationen, die umfangreichsten 7-CD- bzw. 12-LP-Versionen enthalten insgesamt 97 Titel und eine Blu-ray mit dem vollständigen Live-Mitschnitt aus dem Ritz Theatre. Der Re-Release enthält außerdem eine neue Version der Single „November Rain“, bei der die Streicher-Samples durch ein echtes Orchester ersetzt wurden.

Verlosung: 10 Mal 2 Karten für Vorstellung von „Guns N‘ Roses Live In New York“ am Donnerstag, den 10.11 in Berlin

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Use Your Illusion“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 10. November. Viel Erfolg!

