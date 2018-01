Alt-J kommen im Januar für vier Konzerte nach Deutschland: Die drei Musiker aus Leeds stellen ihr drittes, hervorragendes Album „Relaxer“ vor.

Termine:

16.01.2018 Hamburg – Sporthalle

17.01.2018 Köln – Palladium

18.01.2018 Berlin – Max-Schmeling-Halle

19.01.2018 München – Olympiahalle

ROLLING STONE verlost für jeden Auftritt ein Fanpaket: 1×2 Tickets plus „Relaxer“ auf CD. So einfach geht’s: Formular ausfüllen und als Lösungswort „Alt-J“ eingeben sowie die Stadt, in der man die Band sehen möchte (z.B. „Hamburg“). Einsendeschluss: 15. Januar 2018, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Lösung



Review: Alt-J „Relaxer“

Das Trio aus Leeds führt auf seinem dritten Studioalbum Folk und Folkrock so gekonnt ins 21. Jahrhundert, wie es zuvor nur der britischen Band Gravenhurst gelungen war, die aufgrund des Todes von Nick Talbot ein viel zu frühes Ende fand.

Auch alt‑J reichern den Kopfstimmen- und Flüsterfolk mit elektronischen Elementen an, mit Blechbläsern und Streichern, ohne Schwulst zu fabrizieren. Hinzu kommen Einflüsse aus HipHop und TripHop, toll umgesetzt im gespenstigen „3WW“ und – fordernder, tänzerischer – in „Deadcrush“.

„Hit Me Like That ­Snare“ bietet zickigen Garagenrock, bevor „Relaxer“ zum Ausklang hin mehr ruhige und weihevolle Töne anschlägt.

Gut, wenn es so weitergeht.