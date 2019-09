Gewinnen: 1×2 Tickets für Inhaler live

Das wird Sie auch interessieren

Ihre Vorbilder, Joy Division, die Strokes, Depeche Mode und The Cure, hört man heraus – aber Inhaler, ein neues Quartett aus Dublin, machen aus ihrer Liebe zum New Wave und Indie-Pop einen eigenen Sound, der in ihre bisherigen fünf außerordentlichen Singles spielerisch eingeflossen ist, „I Want You“, „My Honest Face“, „It Won’t Always Be Like This“, „540 Rehearsals“ sowie „Ice Cream Sundae“ – das als erste physische Veröffentlichung am 05. September erschienen ist.

Robert Keating, Elijah Hewson, Josh Jenkinson und Ryan McMahon spielen schon seit Jahren zusammen. Sicherlich war gerade Elijah Hewson Musik in die Wiege gelegt worden – sein Vater ist U2-Sänger Bono. Der 20-jährige spielt Gitarre und übernimmt die Vocals.

Nach Support-Auftritten für u.a. Noel Gallagher’s High Flying Birds, Courteeners und DMAs kommen Inhaler nun erstmals nach Deutschland:

17.9 Berlin, Auster Club

20.9. Köln, MTC

Wir verlosen pro Konzert 1×2 Tickets. Einfach Formular ausfüllen und als Lösungswort „Inhaler Berlin“ oder „Inhaler Köln“ eingeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Einsendeschluss: 10. September 2019.

Inhaler – Honest Face: