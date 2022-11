Gewinnen: 2x „Don’t Worry Darling“ auf DVD

Foto: Warner Bros. Home Entertainment. All rights reserved.

Der Thriller „Don’t Worry Darling“ feierte Anfang September auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Die zweite Regiearbeit von Olivia Wilde nach dem Überraschungshit „Booksmart“ ist prominent besetzt. Außer Wilde selbst spielen nicht nur Florence Pugh und Chris Pine mit, sondern in einer Hauptrolle auch Harry Styles. Der Film ist bereits jetzt digital erhältlich, ab dem 24. November kann man ihn außerdem auf DVD und Blu-Ray erwerben.

„Don’t Worry Darling“ dreht sich um das Ehepaar Alice (Florence Pugh) und Jack (Harry Styles) Chambers. Während Jack an einem mysteriösen, streng geheimen Forschungsprojekt arbeitet, muss sich Alice in der scheinbar perfekten Wohnsiedlung „The Victory Project“ mitten in der Wüste zurechtfinden. Anstatt sich wie gewünscht nur der Hausarbeit zu widmen, beginnt sie den Dingen auf den Grund zu gehen.

