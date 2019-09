GEWINNEN: 2×2 Freikarten, sowie zwei Shirts und zwei Blu-rays für „John Rambo: Last Blood“

Morrell lässt kein gutes Haar an Rambo, so, wie der sich inzwischen gibt – der Vietnamheimkehrer habe sich von seinen Anfängen entfernt.

Die Kritik am neuesten Rambo-Film war hart – härter urteilte nun der Autor und John-Rambo-Erfinder David Morrell: Der 76-Jährige hat „Rambo – Last Blood“ auf Twitter kommentiert, die Fortsetzung als „Dreck“ bezeichnet und gesagt, sei ihm „peinlich“, damit in Verbindung zu stehen. Podcast Freiwillige Filmkontrolle: „Rambo 5: Last Blood“ David Morell über „Rambo: Last Blood“ auf Twitter: https://twitter.com/_DavidMorrell/status/1175060258399481857 Morrell geht in der Fortsetzung ausdrücklich auf die seiner Ansicht nach falsche Darstellung der Hauptfigur ein: „Der Film machte die Figur zu einer Chiffre und ging davon aus, dass das Publikum Rambos Hintergrund kannte, aber jeder unter 40 wird sich fragen, was…