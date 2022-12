Gewinnen: 3 Blu-ray-Discs von „Moonage Daydream“

Im September kam die David-Bowie-Doku „Moonage Daydream“ in die Kinos, schon am 8. Dezember erscheint der Film auch auf Blu-ray. Regisseur Brett Morgen bekam für die Doku von Bowies Erben exklusiv Zugang zum persönlichen Archiv des Musikers. Dadurch enthält der Film viele bisher unbekannte Fotos oder Liveaufnahmen, etwa von der „Ziggy Stardust“-Tour 1972-73.

Streitgespräch: Ist die Bowie-Doku Top oder Flop?

„Moonage Daydream“ ist Brett Morgens dritte Musikdoku – davor erzählte er in „Cobain: Montage of Heck“ von Kurt Cobain und in „Crossfire Hurricane“ von den Rolling Stones. Der offizielle Soundtrack zum Film soll am 18. November als Doppel-CD erscheinen – mit vielen Liveaufnahmen und bisher unbekannten Songversionen.

Hier kann man sich den Trailer zum Film anschauen:

Verlosung: „Moonage Daydream" dreimal als Blu-ray

„Moonage Daydream" ist ab dem 3. November als 4K UHD, Blu-ray und DVD erhältlich.

