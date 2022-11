Gewinnen: 3 Blu-rays der Komödie „Meine Stunden mit Leo“ mit Emma Thompson

Im Juli 2022 kam „Meine Stunden mit Leo“ in die deutschen Kinos. Emma Thompson spielt im zweiten Film von Regisseurin Sophie Hyde die verwitwete Lehrerin Nancy Stokes. Nach dem Ende ihrer langweiligen Ehe sehnt sie sich nicht nur nach Zweisamkeit, sondern will auch verpasste sexuelle Abenteuer nachholen. Deshalb engagiert sie den jungen Sexarbeiter Leo Grande (Daryl McCormack). Die Komödie erscheint am 29. November auf DVD und Blu-ray. ROLLING STONE verlost drei Exemplare.

„Meine Stunden mit Leo“ ist eine Erinnerung daran, dass jemand, von dem wir es niemals gedacht hätten, dabei helfen kann, unsere selbst gesetzten Grenzen zu überwinden“, sagt Regisseurin Hyde über den Film. „Und dass die Suche nach Intimität und Verbindung kraftvoll, mutig und notwendig sein kann.“

Eine Szene, in der sie sich nackt vor einem Spiegel auszieht, hat Thompson in einem Interview als „wahrscheinlich das Schwierigste […], was ich je tun musste“ bezeichnet – denn Zuschauer*innen seien es nicht gewohnt, auf der Leinwand nackte Körper von Frauen in ihrem Alter zu sehen.

Der Callboy Leo entpuppt sich im Film nicht nur als attraktiver junger Mann, sondern als interessanter und witziger Gesprächspartner. Im Laufe weiterer Rendezvous verschiebt sich die Machtdynamik zwischen beiden und sie müssen ihre Komfortzonen verlassen. Das Drehbuch zum Film stammt von der englischen Komikerin Katy Brand („Katy Brand’s Big Ass Show“).

