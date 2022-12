Gewinnen: 3 Blu-rays zu „Jagdsaison“

ROLLING STONE verlost drei Blu-rays zu „Jagdsaison“. Passend zu Weihnachten erscheint die Komödie am 19. Dezember digital für das Heimkino-Erlebnis und ab 23. Dezember als DVD/Blu-ray sowie als TV on Demand im Handel.

Der Film basiert auf dem dänischen Kinoerfolg „JAGTSÆSON“ (2019) von Tilde Harkamp, in der deutschen Version hat Aron Lehmann Regie geführt.

Drei Frauen läuten die „Jagdsaison“ ein

In „Jagdsaison“ geben Eva (Rosalie Thomass), Marlene (Marie Burchard) und Bella (Almila Bagriacik) Vollgas. Irgendwie sind Drei frustriert vom Leben, und das muss sich schleunigst ändern. Eva wurde von ihrem Mann für Bella verlassen, die sich auch noch super mit Evas kleiner Tochter und ihrer besten Freundin Marlene versteht. Und auch bei Marlene ist viel los. So lässt sie sich auf einen komplizierten Flirt mit Peter ein. Indes versucht Bella, Marlenes Frust Abhilfe zu schaffen, in dem sie ihre neue Freundin zu einem Wellness-Wochenende einlädt. Auch Eva, die eigentlich nur jedes weitere Chaos vermeiden möhhte, ist bei dem Trip mit von der Partie.

In weiteren Rollen spielen unter anderem August Wittgenstein („Das Boot“-Serie), Golo Euler („Fado“, „Tatort“), Tobias Licht („Die Inselärztin“), Michael Klammer („Dr. Klein“, „Enfant Terrible“) und Thorsten Merten („Eingeschlossene Gesellschaft“, „Curveball“, „Halbe Treppe“). Hier geht es zum Trailer:

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart drei Blu-rays der Komödie.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Jagdsaison“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 28. Dezember. Viel Erfolg!