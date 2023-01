Gewinnen: 3 Blu-rays zu „The Warriors“

Wir verlosen drei Blu-rays von „The Warriors“ (1979) – der Actionfilm ist am 20. Dezember erstmals im Steelbook auf Blu-ray erschienen. Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sol Yurick und wurde vor allem für ihre filmische Übermittlung von gesellschaftspolitischen und soziologischen Fragestellungen gelobt. In der dystopischen Verfilmung hat Walter Hill Regie geführt.

New Yorker Banden kämpfen für Gerechtigkeit

In „The Warriors“ kommt der New Yorker Untergrund für einen riesigen Kampf zusammen. Tausende Menschen machen sich bereit, sich an den „Warriors“, einer der bekanntesten Straßenbanden der Stadt, welche fälschlicherweise des Todes eines rivalisierenden Bandenführers beschuldigt wird, zu rächen. Es beginnt ein nächtlicher Krieg zwischen Banden, Freund*innen und Feind*innen, bei dem die „Warriors“ um ihr Leben kämpfen.

Auf der Leinwand sind unter anderem zu sehen: Michael Beck, James Remar, Dorsey Wright, Brian Tyler, David Harris, Tom McKitterick, Marcelino Sánchez, Terry Michos, Deboarh Van Valkenburgh, Roger Hill, David Patrick Kelly, Lynne Thigpen, Ginny Ortiz und Mercedes Ruehl. Hier geht es zum englischsprachigen Trailer:

Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart drei Blu-rays zur Verfilmung im Steelbook.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „The Warriors“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 16. Januar. Viel Erfolg!