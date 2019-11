Gewinnen: „3 From Hell“-Blu-ray von Rob Zombie

Der Konzertfilm zu „Western Stars“ verbindet persönliche Songs mit unveröffentlichtem Archivmaterial Bruce Springsteens - und wird einmalig am 28. Oktober um 20 Uhr in allen UCI und UCI Luxe Kinos zu sehen sein.

„UCI Events“ zeigt einmalig am 28. Oktober einen Konzertfilm Bruce Springsteens: „Western Stars“ ist das Kinowerk zum gleichnamigen Album und wurde im September beim Toronto International Film Festival erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Thom Zimny führte der „Boss“ Regie und zeigt eine Performance aller 13 Album-Songs mit persönlichem Video-Archivmaterial und Reflektionen des Musikers. Der Trailer zu „Western Stars“: https://www.youtube.com/watch?v=nGqjav-KbDU Im Juni 2019 erschien mit „Western Stars“ das mittlerweile 19. Studioalbum von Bruce Springsteen. Der Film zum Album zeigt Archivmaterial und persönliche Eindrücke. Alle 13 Songs, performt mit Band und Orchester in der Atmosphäre einer historischen Scheune,…