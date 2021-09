Gewinnen: 3 limitierte Hot-Milk-EPs (Vinyl) – „I Just Wanna Know What Happens When I’m Dead“

Mit „I Think I Hate Myself“ haben Hot Milk unlängst eine neue Single veröffentlicht – ein Vorbote ihrer am Donnerstag (10. September) erschienenen EP „I Just Wanna Know What Happen When I’m Dead“.

Die neue EP will an den Erfolg der Debüt-EP des britischen Quartetts anknüpfen, „Are You Feeling Alive?“ (2019). Die Emo-Popper tourten damals mit den Foo Fighters, Deaf Havana und You Me At Six und wurden auf der Insel als Newcomer gefeiert.

EP Tracklist: „I Just Wanna Know What Happens When I’m Dead“

Woozy

Good Life

I Think I Hate Myself

Split Personality

Wir verlosen dreimal die EP als Heavyweight Opaque Purple. Einfach Formular ausfüllen und „Hot Milk“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 02. Oktober 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.