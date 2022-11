Gewinnen: 4k UHD + Blu-ray-Steelbok zu „E.T. Der Außerirdische“

Anlässlich des 40. Jubiläums von „E.T. Der Außerirdische“ von Steven Spielberg (1982) kommt der Klassiker über die besondere Freundschaft zwischen E.T. und Elliott ab 17. November inklusive unveröffentlichtem Bonusmaterial erneut auf den Markt.

Die Kultgeschichte über E.T. und Elliott

Der Außerirdische E.T. wird versehentlich von den anderen Außerirdischen in Los Angeles zurück gelassen. Der Hinterbliebene sucht im Haus der Eltern von Elliott (Henry Thomas) , einem kleinen Jungen, Unterschlupf. Zwischen den Beiden entsteht schnell eine Freundschaft sowie eine einzigartige Verbindung. Im Verlauf des Films versucht Elliott, seinen neuen Freund in der menschlichen Gesellschaft zu sozialisieren. Dabei stößt er, auch aufgrund der besonderen Kräfte des Außerirdischen, auf einige Hürden.

In weiteren Rollen erscheinen unter anderem Drew Barrymore, Robert MacNaughton und Dee Wallace-Stone.

Das Bonusmaterial zur Special Edition

40 Jahre E.T. Der Außerirdische (neu)

TCM Classic Film Festival: Ein Abend mit Steven Spielberg (neu)

Die E.T.-Journale

Unveröffentlichte Szenen

Steven Spielberg & E.T.

Ein Rückblick

Die Entwicklung und Entstehung von E.T.

Die E.T.-Wiedervereinigung

Die Musik von E.T.: Ein Gespräch mit John Williams

Der 20. Geburtstag Premiere

Entwürfe, Fotografien und Marketing

Original-Kinotrailer

Special Olympics Fernsehspot

Verlosung: Drei 4K UHD Steelbooks

Die Special Edition zu „E.T. Der Außerirdische“ ist ab dem 11. November erhältlich. ROLLING STONE verlost drei 4K UHD Steelbooks des Films.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „E.T.“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 30. November. Viel Erfolg!