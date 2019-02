Die Band veröffentlicht ihren neuen Konzertfilm „Live In Japan 2017: Escape + Frontiers“ am 29. März. Den gibt es neben DVD und Blu-ray auch als Video-/Audio-Bundles inklusive 2 CDs.

Am 29. März veröffentlichen Journey einen Konzertmitschnitt von einem Gig, der vor zwei Jahren absolviert wurde: „Live In Japan 2017: Escape + Frontiers“. Das Set erscheint auf DVD und Blu-ray sowie als 2 CD + Blu-ray- bzw. 2 CD + DVD-Set. In der Nippon Budokan Hall in Tokio spielte die Band am 7. Februar 2017 Highlights aus den beiden Alben „Escape“ und „Frontiers“. Jede Menge Klassiker Die Band, bestehend aus Gitarrist Neal Schon, Keyboarder Jonathan Cain, Bassist Ross Valory, Schlagzeuger Steve Smith und Sänger Arnel Pineda – seit 2007 neuer Frontmann von Journey – eröffnete das insgesamt zweistündige Set ungewöhnlich…