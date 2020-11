Gewinnen: Actionthriller „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ auf Blu-ray

Am 12. November kommt „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ in die deutschen Heimkinos. Basierend auf dem Leben einer der größten Heldinnen Amerikas, erzählt „Harriet“ die außergewöhnliche Geschichte von Harriet Tubman, der berühmten Freiheitskämpferin, die allen Hindernissen zum Trotz den Verlauf ihres Lebens und das Schicksal der Nation änderte.

Harriet (Cynthia Erivo) gelingt die Flucht aus der Sklaverei. Doch der Gedanke an all die Menschen, die sie zurücklassen musste, lässt sie nicht ruhen. Also wagt die junge Frau eine Befreiungsmission, die in die Geschichte eingehen wird: Mit Verbündeten wie dem Sklaverei-Gegner William Still (Leslie Odom, Jr.) und der Unternehmerin Marie Buchanon (Janelle Monáe) riskiert Harriet Gefangennahme und Tod, um mit der Organisation „Underground Railroad“ Hunderte von Menschen in Sicherheit zu bringen und ihnen die Freiheit zu schenken.

„Harriet – Der Weg in die Freiheit“ erscheint am 12. November auf DVD und Blu-ray. ROLLING STONE verlost den Film aus diesem Anlass dreimal auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und den Code „Harriet“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 27.11.2020.