Gewinnen: Al Di Meola – Beatles-Hommage „Across The Universe“

Zum zweiten Mal widmet sich Gitarrist Al Di Meola, nach „All Your Life: A Tribute To The Beatles“, den Fab Four: „Across The Universe“ heißt sein neues Album, das eine Hommage an die legendäre Band darstellt. „Es ist der Verdienst der Beatles, dass ich heute Gitarre spiele“, sagt Di Meola über seine Inspiration. Das Cover ist eine Nachempfindung von John Lennons berühmter 1975er-Soloplatte „Rock’n’Roll“.

Al Di Meola – „Strawberry Fields Forever“

Al Di Meola „Across The Universe“ – Tracklist:

01. Here Comes The Sun

02. Golden Slumbers Medley

03. Dear Prudence

04. Norwegian Wood

05. Mother Nature’s Son

06. Strawberry Fields Forever

07. Yesterday

08. Your Mother Should Know

09. Hey Jude

10. I’ll Follow The Sun

11. Julia

12. Till There Was You

13. Here, There And Everywhere

14. Octopus’s Garden

Al Di Meola live in Deutschland

April 24, 2020 – Die Fabrik in Altona – Hamburg, Germany

April 25, 2020 – Eventhalle FV Wendelstein – Wendelstein, Germany

April 26, 2020 – Theaterhaus (am Pragsattel) – Stuttgart, Germany

April 30, 2020 – Alfried Krupp Saal – Essen, Germany

