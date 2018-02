Gewinnen: Al Di Meola „Opus“ auf Vinyl

Al Di Meola ist ein Gitarrist, der sich in der Weltmusik genauso zuhause fühlt wie in Rock und Jazz. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Frank Zappa zusammen, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia, John McLaughlin, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock … zu Di Meolas Rekorden zählt „die höchste Anzahl an Gitarrenauszeichnungen in verschiedenen Kategorien, die vom Guitar Player Magazin (USA) vergeben werden“.

Sein Album „Opus“ stellt er nun vor:

Al Di Meola Live:

02.03.2018 – Verden, Germany

04.03.2018 – Helsingor, Denmark

06.03.2018 – Bern, Switzerland

07.03.2018 – Geneva, Switzerland

09.03.2018 – Basel, Switzerland

10.03.2018 – Zurich, Switzerland

11.03.2018 – Baden-Baden, Germany

14.03.2018 – Bergheim, Germany

15.03.2018 – Gummersbach, Germany

16.03.2018 – Nürnberg, Germany

Gewinnen:

3x Vinyl von „Opus“. Einfach Formular ausfüllen und „Opus“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 28. Februar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Lösung



„Broken Heart“: