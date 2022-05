Gewinnen: Alben von Sparks auf CD und Vinyl

Sparks feiern die Reissues der sieben Studioalben aus diesem Jahrzehnt mit der „21st Century Sparks“-Collection. Dabei handelt es sich um Deluxe-Neuauflagen auf CD und Vinyl.

ROLLING STONE verlost vier Alben aus der Kollektion: „Hello Young Lovers“ und „The Seduction Of Ingmar Bergman“ auf Vinyl, sowie „Balls“ und „Lil‘ Beethoven“ auf CD.

Siebenteilige neu gemasterte Sparks-Kollektion

Die ersten vier Wiederveröffentlichungen der Band erschienen am 29. April. Am 27. Mai folgt eine weitere Veröffentlichungs-Welle mit den Alben „Exotic Creatures Of The Deep“ von 2008 und „The Seduction Of Ingmar Bergman“ aus dem Jahr 2009. Ersteres wird in der Pressemitteilung als „komplex“ und „in sich verschachtelt“ beschrieben, letzteres bekommt die Umschreibung „ambitioniertes Radio-Musical“.

Zur Kollection gehören damit insgesamt fünf neu gemasterte Platten, sowie die beiden zuletzt veröffentlichten Studioalben „Hippopotamus“ und „A Steady Drip, Drip, Drip“. Außerdem bietet die Deluxe-Edition im CD- und Digitalformat bisher unveröffentlichtes Bonusmaterial.

60 Jahre Sparks: Von Art-Rock bis Elektro-Disco

In den späten 60ern waren die Brüder Studenten an der Universität von Kalifornien und begannen erstmals gemeinsam Musik zu machen. Damals unter dem Namen Halfnelson. Ron Mael war für das Songwriting zuständig, Russell Mael übernahm Gesang und Keyboard. Gemeinsam mit einem weiteren Geschwister-Duo, Earle und James Mankey, und Harley Feinstein veröffentlichten sie ihr Debütalbum „Bearsville“ 1971. Die musikalischen Anfänge waren von klassischem Rock und Pop geprägt, später versuchte sich die Band unter anderem auch an Art-Rock, Glam Rock, Big-Band-Swing, Elektro-Disco, New Wave und Synthpop.

Die Mael-Brüder sind auch in der Film-Welt aktiv

Im Jahr 2021 wurden gleich zwei Filme in Zusammenhang mit den beiden Mael-Brüdern, die die aktuelle Besetzung der Band ausmachen, veröffentlicht. Für den Musical-Film „Annette“ schrieben die beiden sowohl das Drehbuch, als auch den Soundtrack. Die Doku „The Sparks Brothers“ beschäftigt sich mit der Karriere von Russell und Ron Mael.

