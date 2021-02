Gewinnen: Alice Coopers neues Album „Detroit Stories“ auf CD

Alice Cooper veröffentlicht am 26. Februar den offiziellen Nachfolger von „Paranormal“: Die neue Platte „Detroit Stories“ ist eine Hommage an Coopers Heimatstadt, in der die Erfolgsgeschichte der ursprünglichen Band um Alice Cooper und Bob Ezrin im Jahr 1970 begann. Zu diesem Anlass verlosen wir „Detroit Stories“ drei mal auf CD.

„IN Detroit FÜR Detroit und VON Detroitern“

„Detroit Stories“ wurde von Alice Cooper und Bob Ezrin in den Rustbelt Studios in Detroit, gemeinsam mit einer Vielzahl legendärer Detroiter Musikern aufgenommen und lässt den Geist der Stadt wieder aufleben.

„Aufgenommen haben wir mit Wayne Kramer (Gitarrist und Songwriter von den MC5), Johnny ‚Bee‘ Badanjek (Schlagzeuger bei den Detroit Wheels), Paul Randolph (Jazz- und R&B-Bassist aus Detroit), den Motor City Horns und anderen lokalen Musikern“, erklärt Ezrin. „Wir erhielten auch musikalische Ideen und Unterstützung von John Varvatos und von den Leuten bei Shinola. Außerdem konnten wir in den Rustbelt Studios in Royal Oak aufnehmen. Dieses Album wurde wirklich IN Detroit FÜR Detroit und VON Detroitern gemacht!“

Applaus aus der Psychiatrie

Die Story um Alice Cooper begann im Jahr 1970, als dieser mit Bob Ezrin und seiner deutlich düsteren Gang in Detroit täglich zehn Stunden an deren Signature-Sound feilte – mit Publikum. Dass sie einen Song perfektioniert hatten, wusste die Band nämlich, sobald tosender Applaus aus der Psychiatrie von der anderen Straßenseite schallte.

Über Detroit, die Heimat von Genres wie Hard Rock, Garage Rock, Soul, Funk und Punk, sagt Cooper: „Detroit war wirklich der Ort für Heavy Rock. Im Eastown zum Beispiel konnte man an einem Abend Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges und The Who sehen, und das alles für 4$! Am nächsten Wochenende im Grande standen MC5, Brownsville Station und Fleetwood Mac auf der Bühne, oder auch Savoy Brown und die Small Faces. Als Soft-Rock-Band hatte man da echt nichts verloren.“

„Los Angeles hatte einen eigenen Sound mit The Doors, Love und Buffalo Springfield“, fügt er hinzu. „In San Francisco gab es The Grateful Dead und Jefferson Airplane. In New York The Rascals und The Velvet Underground. Aber in Detroit wurde wütender Hard Rock geboren. Alice Cooper mit dem gitarren-lastigen Hard-Rock-Sound und der krassen Bühnenshow hat einfach nirgendwo in den USA reingepasst, weder musikalisch noch imagetechnisch. Detroit war der einzige Ort, an dem Außenseiter wie wir reinpassten. Und als die Leute noch rausfanden, dass ich im Osten von Detroit geboren wurde … waren wir zu Hause angekommen.“

„Detroit Stories“ erscheint am 26. Februar 2021 als CD, CD+DVD Digipak, CD Box Set (mit CD, Blu-ray, T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz, Taschenlampe und 3 Stickern) und 2LP Gatefold. Die DVD und Blu-Ray zeigen die Liveshow „A Paranormal Evening At The Olympia Paris“ zum ersten Mal auf Video.

