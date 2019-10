Gewinnen: „Apocalypse Now – Final Cut“ auf Blu-ray

Foto: Studio Canal. All rights reserved.

„Apocalypse Now - Final Cut“

In „Apocalypse Now“ versetzt Francis Ford Coppola Joseph Conrads Klassiker „Herz der Finsternis“ ins vom Krieg gezeichnete Vietnam von 1969. Die Geschichte folgt dem Militärpolizisten Captain Willard (Martin Sheen) auf seiner Mission durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu liquidieren, der im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat. Auf Willards Reise durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges fühlt er sich jedoch mehr und mehr zum Dschungel selbst hingezogen, und dessen urtümlicher, geheimnisvoller Macht …

Nun erstrahlt der Kriegs-Albtraum in bestmöglicher technischer Fassung auch in Deutschland fürs Heimkino. ROLLING STONE verlost zwei Exemplare des „Final Cut“ von „Apocalypse Now“ als Blu-ray Steelbook Edition. Enthalten sind der „Final Cut“, die Kinofassung und die „Redux“-Version, Bonusmaterial, die Dokumentation „Hearts Of Darkness“ sowie neue Extras.

