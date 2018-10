34 Songs der „Queen of Soul“: Eine neue Kollektion huldigt der im August verstorbenen Aretha Frankilin, von ROLLING STONE zur besten Sängerin aller Zeiten gekürt. Die „Atlantic Years“ begannen 1967 mit „I Never Loved A Man The Way I Love You“, das von ROLLING STONE auf Platz 84 der „500 besten Alben aller Zeiten“ geführt wird.

„The Atlantic Singles Collection 1967-1970“ sortiert die Songs chronologisch, von „I Never Loved A Man The Way I Love You“ (1967), „Aretha Arrives“ (1967), „Lady Soul“(1968), „Aretha Now“ (1968), „Soul ’69“ (1969), „This Girl’s In Love With You“ (1970) bis „Spirits In The Dark“ (1970).

Darunter fallen Hits wie „I Never Loved A Man (The Way I Love You)”, „Respect”, „Baby I Love You”, „Chain Of Fools”, „(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone”, „Think”, „Share Your Love With Me”, „Call Me” und „Don’t Play That Song”.

