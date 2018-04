„Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“ widmet sich einem Tennis-Match von 1973, könnte aber in heutigen Zeiten von „Equal Pay“ und „Gender Equality“ nicht bedeutender sein: Im Film des Regie-Duos Valerie Faris und Jonathan Dayton („Little Miss Sunshine“) treten Billie Jean King (Emma Stone) und Bobby Riggs (Steve Carell) auf dem Court gegeneinander an – King nimmt die Herausforderung an, ob sie als Frau die ehemalige Nummer eins der Männer-Tennisrangliste schlagen kann. Dass der abgehalfterte Riggs außerdem ein Chauvinist ist, ist für die Weltklasse-Spielerin zusätzlicher Anreiz.

So wird das Match in dieser Komödie auch zum „Kampf der Geschlechter“:

https://www.youtube.com/watch?v=vJqsFmX-B5U Video can’t be loaded: Battle of the Sexes | Blu-ray, DVD & Download | Trailer 1 | Deutsch HD | FSK 0 (https://www.youtube.com/watch?v=vJqsFmX-B5U)

Gewinnen:

Wir verlosen „Battle Of The Sexes – Gegen jede Regel“ je zweimal auf DVD und Blu-ray. Einfach Formular ausfüllen und „Battle Of The Sexes“ angeben sowie „DVD“ oder „Blu-ray“, je nach Wunschformat. Einsendeschluss: 25. April 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.