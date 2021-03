Gewinnen: BBC-Serie „World On Fire“ (Staffel 1) auf DVD und Blu-ray

Wir verlosen 3x Blu-Ray oder DVD der BBC-Serie „World On Fire“. In Staffel 1 des Zweiter-Weltkrieg-Dramas spielen unter anderem Helen Hunt, Sean Bean, Lesley Manville und Max Riemelt. Das Drama erscheint am 16. April.

„ World On Fire “ – Inhalt:

Anders als sonst üblich erzählt die BBC-Serie bei diesem Drama, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt, nicht eine spezifische Geschichte, sondern beleuchtet diverse Schicksale der gewöhnlichen Bürger Europas, vom Zivilisten bis zum Soldaten an der Front. In Staffel 1 geht es dabei um das erste Kriegsjahr 1939.

Während in der Zeit des Zweiten Weltkriegs die Welt in Flammen steht, müssen viele Menschen ihren eigenen Pfad durch die chaotischen Umstände finden. Zu ihnen gehört der junge englische Übersetzer Harry (Jonah Hauer-King), der in Warschau in Verhandlungen mit Vertretern aus Nazi-Deutschland involviert ist. Er versucht, seine polnische Geliebte Kasia (Zofia Wichlacz) aus dem Land zu schmuggeln, während gleichzeitig seine Lebensgefährtin Lois (Julia Brown) in Großbritannien auf ihn wartet.

Die junge Frau aus Manchester arbeitet unterdessen in einer Fabrik und hat durch den Krieg plötzlich die Chance, aus ihrem vorherbestimmten Leben auszubrechen – und Lois ist fest entschlossen, diese Chance zu nutzen.

Andernorts begibt sich die amerikanische Kriegs-Korrespondentin Nancy (Helen Hunt) immer wieder in Gefahr, denn das ist die einzige Art für sie, ihren persönlichen Frieden zu finden. Die Familie Rossler aus Berlin sorgt sich um ihre Kinder: Einerseits um den Sohn, der als Soldat an der Front ständig in Lebensgefahr schwebt, und andererseits um ihre schwerbehinderte Tochter, auf die keinesfalls die Aufmerksamkeit des mörderischen Regimes fallen darf.

Ab 16.04. auf Blu-ray und DVD.

