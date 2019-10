Gewinnen: „Berlin Bouncer“ auf DVD

Rolling Stone verlost 2x2 Freikarten, sowie zwei Shirts und zwei Blu-rays für den fünften Teil der „Rambo“-Reihe.

John Rambo erfährt, dass Gabriella, die Tochter seiner Haushälterin, von einem mexikanischen Menschenhändlerring entführt wurde. Zusammen mit der Journalistin Carmen Delgado (Paz Vega), deren Schwester ebenfalls entführt wurde, nimmt Rambo einen Kampf auf, in dem er immer wieder auch mit seiner Vergangenheit und schlimmen Erinnerungen konfrontiert wird. In unserer Kritik begründen wir, warum „Last Blood“ ein äußerst sehenswerter „Rambo“-Film geworden ist. Podcast Freiwillige Filmkontrolle: „Rambo 5: Last Blood“ im Check „Rambo: Last Blood“ ist der fünfte Teil der „Rambo“-Reihe. Regie führte Adrian Grunberg, der bereits „Get The Gringo“ mit Mel Gibson inszenierte. Sehen Sie hier den Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BN27kfDLoco ROLLING STONE…