Gewinnen: „BIRDS OF PREY“ auf Blu-Ray

Handlung

Harley Quinn, die sympathische Verrückte aus „Suicide Squad“, erzählt in „BIRDS OF PREY“ eine Geschichte: Von einem Singvogel, einem Psycho, einem Cop und einer Mafia-Prinzessin. Der Bösewicht von Gotham, Roman Sionis (Black Mask), und sein Helferlein, Zsasz, haben ein Mädchen namens Cass im Visier. Auf der Suche nach dem Mädchen wird die halbe Stadt auf den Kopf gestellt, und auch Harley Quinn trifft bei ihren Nachforschungen zu Cass auf Schwierigkeiten. So gerät Harley Quinn mit den sogenannten Birds of Prey aneinander – doch wird es ihr gelingen, Fiesling Roman Sionis allein ohne die Hilfe der Birds of Prey zur Strecke zu bringen, oder muss sie sich eventuell doch mit ihnen verbünden?

Gemeinsam mit einem starbesetzten Cast erzählt Regisseurin Cathy Yan die Geschichte der Harley Quinn. Margot Robbie verleiht der Comic-Figur einen echten Charakter, an ihrer Seite spielen Ewan McGregor, Jurnee Smollett und Mary Elizabeth Winstead.

Verlosung

„BIRDS OF PREY: THE EMANCIPATION OF HARLEY QUINN” ist ab dem 09. Juli 2020 in Deutschland auf DVD und Blu-Ray erhältlich. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass fünf Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „BIRDS OF PREY“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.