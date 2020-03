Gewinnen: „Black Monday“ auf DVD

Das wird Sie auch interessieren





19. Oktober 1987 – besser bekannt als „Black Monday“: der größte Börsencrash in der Geschichte der New Yorker Wall Street. Bislang wusste niemand so genau, wer damals dafür verantwortlich war, aber jetzt kommt endlich Licht in die Sache.

Don Cheadle, Andrew Rannells und Regina Hall spielen die Hauptrollen in dieser sarkastischen Comedyserie um eine Gruppe von Außenseitern, die sich mit dem alteingesessenen Börsen-Adel anlegt und dabei das größte Finanzsystem der Welt, einen Lamborghini und obendrein die Gläserne Decke zur männlich dominierten Chefetage crasht.

Zum Heimkinostart am 12. März verlosen wir drei DVD-Boxen der schwarzhumorigen, coolen 1. Staffel von „Black Monday“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Black Monday“ angeben.