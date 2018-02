Gewinnen: „Black Panther“-Soundtrack plus Kinotickets

Am Donnerstag (15. Februar) läuft der in den USA jetzt schon meistgefeierte Marvel-Film auch in den deutschen Kinos an: „Black Panther“, ein beeindruckendes Statement zu Politik, Kultur und Selbstbestimmung. Nicht zuletzt ist der Superhelden-Streifen auch ein Statement der Black Community. Black Panther (Chadwick Boseman) ist der erste schwarze Marvel-Superheld, in Szene gesetzt von Ryan Coogler („Creed“).

ROLLING STONE verlost nicht nur 1×2 Kinotickets für das Comic-Filmereignis 2018, sondern dazu auch den Soundtrack unter Leitung von Kendrick Lamar. Am gleichen Tag wie der „Black Panther“-Kinostart eröffnet der Musiker seine Deutschlandtournee in Frankfurt (Tourdaten s.u.)

Gewinnen:

Einfach Formular ausfüllen und als Lösungswort „Kendrick“ eingeben. Einsendeschluss: 21. Februar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

TRACKLIST „Black Panther“-Soundtrack

„Black Panther“ (Kendrick Lamar)

„All The Stars“ (Kendrick Lamar, SZA)

„X” (Schoolboy Q, 2 Chainz, Saudi)

„The Way” (Khalid, Swae Lee)

„Opps” (Vince Staples, Yugen Blakrok)

„I Am” (Jorja Smith)

„Paramedic!” (SOB x RBE)

„Bloody Waters” (Ab-Soul, Anderson. Paak, James Blake)

„King’s Dead” (Jay Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake)

„Redemption Interlude”

„Redemption” (Zacari, Babes Wodumo)

„Seasons” (Mozzy, Sjava, Reason)

„Big Shot“ (Kendrick Lamar, Travis Scott)

„Pray For Me“ (The Weeknd, Kendrick Lamar)

KENDRICK LAMAR | LIVE

15.02.2018 – Festhalle (Frankfurt)

22.02.2018 – Lanxess Arena (Köln)

05.03.2018 – Mercedes-Benz-Arena (Berlin)

Kendrick Lamar, SZA – All The Stars: