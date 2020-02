Gewinnen: Blu-ray des Dramas „Life Itself“

Das wird Sie auch interessieren

Die Studenten Will und Abby lernen sich in New York kennen, heiraten und erwarten schon bald ihr erstes Kind. Irwin dagegen muss sich nach einer Familientragödie um ihre Enkelin Dylan kümmern und versucht nun alles um die junge Frau wieder glücklich zu machen. Zur gleichen Zeit beginnt der verbitterte Plantagenbesitzer Mr. Saccione in Spanien seine Vatergefühle für den Sohn der Kellnerin Isabelle zu entdecken.

In „Life Itself“ verbindet Regisseur Dan Fogelman das Schicksal verschiedener Menschen zu einem berührenden Drama. Beim Film des Schöpfers der Serie „This Is Us“ wirken Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas und Samual L. Jackson mit. Er erscheint am 13. Februar auf DVD und Blu-ray.

Wir verlosen jeweils 3x die Blu-ray für das Drama „Life Itself“. Wer gewinnen will, muss einfach das Formular unten ausfüllen und als Lösungswort „Life Itself“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 06. März 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.