Gewinnen: Blu-ray für das Drama „After The Wedding“

Isabel und Theresa leben in völlig unterschiedlichen Welten. Theresa ist Multimillionärin und lebt in New York, während Isabel um den Erhalt eines Waisenhauses in Kalkutta kämpft. Kurzerhand beschließt Theresa, Isabel mit einer Spende in ihrem Lebenswerk zu unterstützen, allerdings unter der Bedingung sie in einmal persönlich kennenzulernen. Als sie in New York eintrifft, laufen gerade die Vorbereitungen von Graces Hochzeit, der Tochter von Theresa. Dabei trifft sie auch Oscar, ihre alte Liebe und der Ehemann von Theresa. Schnell bemerkt sie, dass ihr Projekt nicht zufällig von der Millionärin ausgesucht wurde.

Das Familiendrama von Bart Freundlich ist ein Remake des oscarnominierten „Nach der Hochzeit“ von Susanne Bier und ist mit Michelle Williams und Julianne Moore in den Hauptrollen hochkarätig besetzt. „After The Wedding“ kam im Oktober 2019 in die Kinos und ist ab dem 27. Februar auf DVD, Blu-ray und digital erhältlich.

