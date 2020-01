Gewinnen: Blu-rays für Horrofilm „Quiet Comes The Dawn“

Das wird Sie auch interessieren





Sveta leidet seit dem Tod ihres Bruders unter qualvollen Albträumen. Ein Experiment vom Institut der Somnologie soll ihr helfen Antworten darauf zu finden. Gemeinsam mit anderen will sie in einen Klartraum einsteigen, der ihr helfen soll, ihre Probleme zu überwinden. Als sie jedoch aufwachen, finden sie sich in einer Realität wieder, die noch schlimmer ist als jeder Albtraum.

Der russische Horrorfilm „Quiet Comes The Dawn“ erscheint am 30. Januar auf Blu-ray und DVD und ist von den Machern des 2017 erschienenen „The Bride“. Regie führte Pavel Sidorov und in den Hauptrollen sind unter anderem Oksana Akinshina, Anna Slyu und Alexandra Drozdova zu sehen.

Wir verlosen jeweils 3x Blu-ray für den Film „Quiet Comes The Dawn“. Wer gewinnen will, muss einfach das Formular unten ausfüllen und als Lösungswort „Quiet Comes The Dawn“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 18.02.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.