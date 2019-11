Gewinnen: „Blue Eyed Soul“ von Simply Red

Vor knapp drei Jahren ist der große Singer-Songwriter verstorben. Nun erscheint mit „Thanks For The Dance“ das letzte Album von Leonard Cohen.

Am 22. November wird „Thanks For The Dance“, das letzte Album von Leonard Cohen erscheinen. Die Aufnahmen stammen aus der Zeit kurz vor seinem Tod im November 2016. Der Sohn des kanadischen Songwriters, Adam Cohen, der selbst Musiker ist, hatte schon beim Album „You Want It Darker“ (2016) mit seinem Vater zusammengearbeitet. Nun hat er mit den musikalischen Skizzen, die Leonard Cohen hinterlassen hat, ein neues Album zusammengebastelt. Neun neue Songs Der erste Vorbote ist der Song „The Goal“. Das neue Album ist die Weiterführung und der Abschluss von Leonard Cohens Lebenswerk. https://www.youtube.com/watch?v=mszJwXsZwKM Am 22. November wird erstmals der International Music…