Gewinnen: „Bon Voyage – Ein Franzose in Korea“ auf DVD

Stéphane am Flughafen von Seoul.

Nach der Tragikomödie „Verstehen Sie die Béliers?“ widmet sich der französische Regisseur Éric Lartigau nun einem wartenden Mann am Flughafen. In der romantischen Komödie „Bon Voyage – Ein Franzose in Korea“ nimmt er seine Zuschauer*innen mit auf eine ferne Reise – Kirschblüten inklusive. Die Hauptrolle ist mit Alain Chabat („Der Schaum der Tage“, „Asterix & Obelix: Mission Kleopatra“) besetzt. Als Chefkoch Stéphane reist er nach Süd-Korea, um die Liebe, aber auch sich selbst zu finden. Seine geheimnisvolle neue Bekanntschaft Soo wird verkörpert von der südkoreanischen, „Sense 8“-Schauspielerin Doona Bae.

Inhalt

Chefkoch Stéphane (Alain Chabat) ist geschieden, hat zwei erwachsene Söhne und ist gelangweilt vom Leben. Über Instagram lernt er die Koreanerin Soo (Doona Bae) kennen, mit der er sich regelmäßig schreibt und die frischen Wind ein sein angestaubtes Leben bringt. Aus einem Impuls heraus fliegt er nach Seoul und macht sich auf die Suche nach Soo.

Verlosung

„Bon Voyage – Ein Franzose in Korea“ erscheint am 24. September auf DVD und digital. ROLLING STONE verlost den Film aus diesem Anlass dreimal auf DVD. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Bon Voyage“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 28.09.20.