Gewinnen: „Brazil305“ von Gloria Estefan auf CD

Deep Purple haben ihre neue Platte „Whoosh!“ herausgebracht. ROLLING STONE verlost sie dreimal auf CD.

Im Juni veröffentlichten Deep Purple ihr neues Album „Whoosh!“, ihre mittlerweile 21. LP. Bereits zum dritten Mal setzte sich die Band mit Produzent Bob Erin zusammen, um in Nashville das neue Werk aufzunehmen. Das Ergebnis lässt sich ab sofort digital und auf CD hören. Aus diesem Anlass verlosen wir das Album dreimal auf CD. „Putting the Deep back into Purple” lautete das inoffizielle Motto im Studio. „Alle, was die ganze Band zum Lächeln gebracht hat“ „Wir haben alles mit aufgenommen, was die ganze Band zum Lächeln gebracht hat, einschließlich Bob Ezrin. Wir haben es immer genossen, Musik zu machen und…