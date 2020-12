Gewinnen: Bruce-Willis-Fanpaket „Trauma Center“ und „Survive The Night“

Während einer abgedrehten Kampfszene auf dem Wasser am Drehort Dubrovnik soll sich Bruce Willis geweigert haben, mit seiner Yacht den Schauplatz zu verlassen.

Bruce Willis als „Game Of Thrones“-Bösewicht? Das ist vielleicht gar nicht so abwegig, wie es zunächst klingen mag. Tatsächlich soll der Schauspieler mit einem Auftritt für Furore gesorgt haben. Wenn auch nicht auf dem Bildschirm, sondern hinter der Kamera. Weit hinter der Kamera. Das zumindest lässt ein Kapitel in James Hibberds neuem Enthüllungs-Buch „Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series“ vermuten. Darin lässt Hibbert Mitglieder der Filmcrew zu Wort kommen, die von einer außergewöhnlichen Situation bei den Dreharbeiten berichten. Demnach soll es bei der Kampfszene zwischen The Mountain und Red…