Gewinnen: Celeste-Album „Not Your Muse“ in der Limited Edition aus Vinyl

Die Inhalte der März-Ausgabe Back To Live: Wie geht es weiter? Seit einem Jahr steht die Konzertwelt, wie wir sie kennen, still. Wie gehen Künstler, Clubbesitzer und Veranstalter mit dieser Situation um? Wann geht es endlich wieder los? Was muss bis dahin noch passieren? Was kann die Politik tun? Und was wird sich ändern? Die große ROLLING-STONE-Reportage Von Torsten Groß, Carsten Brosda, Birgit Fuß und Ralf Niemczyk Dua Lipa: Dancing In The Dark Das jüngste Album von Dua Lipa wollte so gar nicht in den depressiven Zeitgeist passen. Doch der erste Popstar der Lockdown-Ära tanzte stur weiter und gab uns…