Gewinnen: Chris Rea – „Road Songs For Lovers“

Gitarrist und Singer-Songwriter Chris Rea veröffentlicht am Freitag (29.September) sein neues Album „Road Songs For Lovers“. Mit Songs wie „Happy On The Road“, „The Road Ahead“, „The Last Train“ und dem Titeltrack erzählt der 66-Jährige über seine Leidenschaft für das Reisen. Die erste Single „The Road Ahead“ ist bereits seit einigen Wochen zu hören.

Rea nahm die LP Anfang 2017 in den Metropolis Studios in London auf. Im Oktober und November ist der Musiker auch auf Tour in Deutschland und Österreich zu erleben.

Chris Rea live 2017

13.10. Erfurt – Messehalle Erfurt

15.10. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

17.10. Leipzig – Arena

18.10. Dresden – Kulturpalast

20.10. Frankfurt – Jahrhunderthalle

22.10. Mannheim – Rosengarten

24.10. Stuttgart – Liederhalle

26.10. Dortmund – Westfalenhalle 3A

28.10. Hannover – Kuppelsaal

29.10. Hamburg – Mehr! Theater am Großmarkt

30.10. Berlin – Tempodrom

01.11. München – Philharmonie

03.11. Wien – Stadthalle

