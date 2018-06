Gewinnen: „Criminal Squad“ auf Blu-ray und DVD

In kaum einer anderen Stadt wie Los Angeles werden so viele Banken überfallen und Transporter ausgeräumt. Auch die routinierte Gangster-Bande des Ex-Sträflings Ray Merrimen (Pablo Schreiber) ist süchtig nach dem schnellen Geld. Doch als einer ihrer Raubzüge zu mehreren Toten führt, geraten die Outlaws ins Visier des skrupellosen Cops Nick (Gerard Butler) und seiner Spezialeinheit des Sheriff’s Departments.

Selbst bereit die Grenze zwischen Gut und Böse zu überschreiten, beginnen die Ermittler eine provokante Jagd auf die Verbrecher. Denn diese planen nichts Geringeres, als das am besten gesicherte Geldinstitut der Stadt zu knacken: die Federal Reserve Bank in Downtown L.A.

In der Hauptrolle von „Criminal Squad“ zeigt Gerard Butler als „Big Nick“ natürlich, wie man als hemdsärmeliger Cop die Dinge löst. Gemeinsam mit seiner handverlesenen Einsatztruppe aus „Bad Cops“ stellt sich Nick mit seinen eigenen Methoden dem Ex-Soldaten Ray Merrimen, gespielt von „American Gods“-Star Pablo Schreiber, entgegen. In Christian Gudegasts Heist-Movie sind außerdem Curtis „50 Cent“ Jackson und O’Shea Jackson Jr., der Sohn von Rap-Legende Ice Cube, zu sehen.

